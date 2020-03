Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Forte hausse des pneumonies à Moscou, doutes sur les statistiques Reuters • 19/03/2020 à 18:05









MOSCOU, 19 mars (Reuters) - Moscou a enregistré une forte hausse du nombre de malades souffrant de pneumonies qui conduit à s'interroger sur la sincérité des statistiques officielles relatives au coronavirus montrant pour l'heure un nombre de contaminations bien plus faibles qu'ailleurs. Avec 144 millions d'habitants, la Russie ne compte officiellement que 199 malades du coronavirus. La forte hausse des cas de pneumonies, dont les symptômes sont proches de ceux du nouveau coronavirus, à Moscou, la plus grande ville du pays, alimente les doutes sur la véracité des chiffres officiels. "Nous avons l'impression que les (autorités) nous mentent", a commenté Anastasia Vassilieva, présidente d'un syndicat de médecins. Le gouvernement assure toutefois que ses statistiques sont exactes et Vladimir Poutine a déploré que la Russie soit la cible de "fake news" destinées à y semer la panique. (Maria Tsvetkova et Polina Ivanova; version française Nicolas Delame)

