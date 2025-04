Forte hausse de l'indice d'incertitude économique de la Commission européenne

(AOF) - L'indice d'incertitude économique de la Commission européenne a fait un bond de 2,8 points à 20,4 en avril. L'incertitude des chefs d'entreprise quant à la situation future de leur entreprise a fortement augmenté dans l'industrie, atteignant son plus haut niveau depuis 27 mois. L'indicateur a également augmenté dans les services et le commerce de détail, tout en restant globalement stable dans la construction. L'incertitude des consommateurs quant à leur situation financière future s'est également fortement accrue, atteignant son plus haut niveau depuis février 2024.