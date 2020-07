FORTE HAUSSE DE L'ACTIVITE SEMESTRIELLE 2020 : + 35,4%

WE.CONNECT CONFIRME LA ROBUSTESSE DE SON MODELE





Données consolidées non auditées

En M€ S1 2020 S1 2019 Variation

Chiffre d'affaires 84,6 62,5 + 35,4%



Au 1er semestre 2020, WE.CONNECT a réalisé un chiffre d'affaires de 84,6 M€, en hausse de

+ 35,4% par rapport au 1ersemestre 2019. Malgré un contexte économique fortement perturbé par les impacts exceptionnels de la crise sanitaire, le Groupe a bénéficié d'une bonne dynamique commerciale portée par une demande en forte hausse pour l'équipement informatique.

Le chiffre d'affaires du 1er semestre 2020 affiche ainsi une croissance soutenue dans la continuité des semestres précédents.



PERFORMANCE DU PORTEFEUILLE CLIENTS



Depuis le début de l'exercice, le chiffre d'affaires a bénéficié de la contribution des partenariats avec les grandes marques high-tech et de la puissance du réseau de distribution du Groupe.



De la fin du 1er trimestre marqué par la fermeture des grandes centrales non-alimentaires jusqu'à leur réouverture dans le courant du 2ème trimestre, l'activité de WE.CONNECT a poursuivi sa progression soutenue grâce d'une part, à la richesse de son portefeuille clients et d'autre part, à la hausse des achats en équipement informatique avec l'organisation croissante des entreprises en télétravail.