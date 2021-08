Forte hausse de l'activité au 1er semestre 2021 et croissance externe

Forte hausse de l'activité au premier semestre



L'activité du premier semestre de l'exercice 2021 du Groupe GERARD PERRIER INDUSTRIE, spécialisé dans les automatismes et les équipements électriques destinés à l'industrie, est en hausse de 23,4 % par rapport à la même période de l'exercice précédent. Sur la dynamique du premier trimestre, le groupe a confirmé sa progression lors du deuxième trimestre pour retrouver le niveau de chiffre d'affaires antérieur à la crise de la COVID-19. L'ensemble des pôles contribue à cette augmentation.





Perspectives 2021



Sur l'ensemble de l'exercice 2021, la Direction réhausse son objectif de chiffre d'affaires groupe pour atteindre 210 Millions euros à périmètre constant, contre 205 Millions euros précédemment (rappel CA 2020 de 191 Millions euros).





GERARD PERRIER INDUSTRIE rachète le groupe AECE et la société R3EA



Le groupe Gérard Perrier Industrie vient de se porter acquéreur de 100% des parts du groupe aquitain AECE, spécialisé dans les équipements électroniques et électriques pour l'aéronautique et la défense. Ce groupe a réalisé un chiffre d'affaires d'environ 25 millions d'euros au cours de l'exercice 2020.

Sur la même période, Gérard Perrier Industrie a également acquis 100% des parts de la société R3EA. Cette société rentable réalise un chiffre d'affaires d'environ 3,5 M€ et se spécialise notamment dans les automatismes pour l'industrie du verre.