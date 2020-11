Forte décollecte hebdomadaire sur les fonds actions US

(NEWSManagers.com) - La répartition géographique des choix d'investissement dans les fonds actions a connu une forte dispersion entre le 22 et le 28 octobre, selon le " Flow Show " , le rapport sur les flux de collecte de BofA Global Research. Les fonds obligataires ont eux enregistré une 29ème semaine de flux positifs, tandis que les fonds monétaires ont limité la décollecte.

Toujours sujets à de forts aller-retours de la part des investisseurs, les fonds actions US ont cette semaine décollecté de 7,3 milliards de dollars, le plus fort montant du mois. Les fonds actions européennes ont également connu une mauvaise semaine avec une décollecte de 3,4 milliards, la pire en cinq mois. A l'inverse, les fonds actions Japon ont enregistré leur plus forte collecte depuis avril 2019, avec 3,4 milliards de dollars nets. Les pays émergents sont également positifs, avec +2,8 milliards de dollars. Au total, la classe d'actifs a rendu à ses porteurs de parts 2,1 milliards de dollars nets, répartis entre 1,1 milliards de flux positifs dans les fonds indiciels, et 3,2 milliards de flux négatifs dans les fonds gérés activement.

Les fonds obligataires ont vécu une semaine plus tranquille, avec 6,7 milliards de dollars de collecte nette. Les fonds d'obligations investment grade enregistrent leur trentième semaine d'affilée de collecte positive, avec +5,5 milliards de dollars. Les obligations émergentes et les obligations souveraines ont également des flux positifs, avec respectivement +1,6 milliard et +1,7 milliard de dollars. A l'inverse, les obligations à haut rendement ont rendu 3,4 milliards de dollars.

Enfin, les fonds monétaires ont affiché des rachats de 1,5 milliard de dollars, tandis que les fonds aurifères, prisés depuis le début de la crise, ont collecté 0,1 milliard.