Forte croissance du CA en 2024 : +50%

Obiz a publié un chiffre d’affaires FY2024 à 124,4 M€, en forte hausse de +50% YoY, dont +1,5 M€ de contribution de HA PLUS PME (consolidée depuis le 1 er juillet 2024). Le groupe a signé +43 nouveaux programmes affinitaires vs un objectif initial à +35. Le groupe a réitéré sa guidance 2024 d’un EBITDA > 3,5 M€. Le groupe a fait part de son nouveau plan stratégique « Equinoxe » à horizon 2027. Après une phase d’hyper-croissance et d’investissements intensifs, le groupe se focalise sur l’amélioration de la rentabilité et de la génération de cash-flows, et donc sur son désendettement. Obiz vise un EBITDA 2027 > 7 M€. Nous ajustons notre objectif de cours à 10,2 € (vs 10,7 €) et réitérons notre opinion Achat Fort. Le titre se traite à 7x l’EV/EBITDA à 12 mois, un niveau attractif au vu des perspectives très significatives de croissance des BPA (c.+190% à trois ans).