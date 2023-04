Forte croissance de l’activité en 2022 et perspectives très positives pour 2023

Waga Energy a réalisé en 2022 une performance solide dans un environnement géopolitique et économique volatil. L’année a été marquée par le changement d’échelle et l’adaptation de sa technologie propriétaire aux marchés internationaux, la structuration de ses équipes pour accélérer le développement, et l’excellence opérationnelle dans la gestion de ses actifs en exploitation.

• Chiffre d’affaires consolidé en forte augmentation à 19,2 M€ (+56 %).

• 216 GWh de biométhane injectés (+49 %)

• 35 700 tonnes d’eqCO2 évitées .

• 7 nouveaux contrats signés, portant à 29 le nombre de projets WAGABOX® engagés à fin 2022, représentant une capacité installée totale supérieure à 1 TWh/an.

• Trésorerie de 91,7 M€ pour une dette financière de 52,6 M€.



Waga Energy est portée par la forte accélération de la demande de biométhane au niveau mondial, et par l’enjeu majeur de réduire les émissions de méthane. Grâce à sa technologie éprouvée et son savoir-faire reconnu, le Groupe s’impose comme un acteur incontournable de la production de biométhane sur les installations de stockage des déchets.

• 123 projets en développement, principalement à l’international.

• Plus de 1,5 TWh de capacité installée en négociations exclusives en Amérique du Nord.

• Premières renégociations à la hausse (+60 %) du prix de vente du biométhane produit par les unités WAGABOX® en exploitation ou en construction.

• 8 démarrages prévus en 2023 pour une une capacité installée de 800 GWh/an en fin d’année.