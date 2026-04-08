Forte Biosciences chute après avoir lancé une offre d'actions

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8 avril - ** Les actions de Forte Biosciences FBRX.O ont baissé de 8,6 % dans les échanges prolongés à 24 $ après l'annonce d'une augmentation de capital planifiée ** La société spécialisée dans le traitement des maladies auto-immunes lance une offre d'actions sans divulguer le montant de l'opération

** La société a l'intention d'utiliser le produit net pour le fonds de roulement et à d'autres fins, y compris le financement du développement clinique de ses produits candidats et d'autres activités de recherche ** Guggenheim Secs est l'unique teneur de livre

** La société basée à Dallas, Texas, a ~13,9 millions d'actions en circulation pour une capitalisation boursière d'environ 365 millions de dollars

** Les actions de FBRX ont terminé en hausse de 0,4 % à 26,27 $ le mercredi, réduisant la perte depuis le début de l'année à ~4 %. L'action a clôturé à 5,56 $ il y a un an

** Les 6 analystes couvrant le titre sont tous haussiers et leur PT médian est de 59,50 $, selon les données de LSEG