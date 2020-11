Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Forte baisse du résultat d'exploitation de Berkshire Hathaway au 3e trimestre Reuters • 07/11/2020 à 16:01









FORTE BAISSE DU RÉSULTAT D'EXPLOITATION DE BERKSHIRE HATHAWAY AU 3E TRIMESTRE NEW YORK (Reuters) - Berkshire Hathaway a publié samedi un bénéfice d'exploitation en baisse d'un tiers au titre du troisième trimestre par rapport à l'an dernier en raison de l'impact de la pandémie de coronavirus sur certaines de ses activités. Le conglomérat fondé par l'homme d'affaires Warren Buffett a dégagé un bénéfice opérationnel de 5,48 milliards de dollars (4,61 milliards d'euros) contre 8,07 milliards un an plus tôt, soit une chute de 32%. Certaines de ses activités ont rebondi après avoir été affectées par les restrictions liées à l'épidémie, d'autres continuent d'en souffrir, comme la division de pièces détachées pour l'aéronautique et l'automobile Precision Castparts, dont le bénéfice trimestriel avant impôt a chuté de 80% et qui devrait avoir supprimé quelque 13.400 postes d'ici la fin de l'année. Berkshire Hathaway a en revanche quasiment doublé son bénéfice net attribuable sur la période, à 30,14 milliards de dollars contre 16,52 milliards un an plus tôt, grâce à la progression en Bourse de certains de ses actifs comme Apple dont il détenait pour 111,7 milliards de dollars d'actions à la date du 30 septembre. Les résultats nets sont très fluctuants car en vertu d'une règle comptable, Berkshire doit faire état de ses gains et de ses pertes sur ses investissements en actions même s'il n'achète pas ou ne vend pas de titres. Le groupe a ainsi publié une perte nette record de 44,6 milliards de dollars au premier trimestre. La société basée à Omaha, dans le Nebraska, a également annoncé le rachat de ses propres actions pour un record d'environ 9 milliards de dollars au cours du trimestre écoulé, ce qui porte à 16 milliards le montant total de ses rachats d'actions cette année. (Jonathan Stempel; version française Jean-Stéphane Brosse)

Valeurs associées APPLE NASDAQ -0.29%