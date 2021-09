Forte amélioration du résultat opérationnel de BALYO au premier semestre 2021

- Chiffre d’affaires semestriel à 9,6 M€ en croissance de +11% vs. S1 2020

- Forte amélioration du taux de marge brute à 43% vs. 4% au S1 2020

- Réduction de 74% de la perte opérationnelle à -1,7 M€ vs. -6,5 M€ au S1 2020

- Renforcement du leadership technologique avec de nouvelles fonctionnalités apportées aux robots de nouvelle génération grâce à la version 4.12 de l’OS

- Signature de partenariats structurants notamment avec Körber Supply Chain, intégrateur intralogistique de premier rang, afin de proposer les robots BALYO aux entreprises du monde entier



Ivry-sur-Seine, France, le 27 septembre 2021, 07h30 CEST – BALYO annonce aujourd’hui ses résultats du 1er semestre de l’exercice 2021, arrêtés par le Conseil d’administration du 27 septembre 2021.



Pascal Rialland, Président-Directeur Général de BALYO, déclare : « Le premier semestre a été marqué par des avancées opérationnelles et commerciales structurantes pour BALYO, en particulier

la signature du partenariat avec Körber, qui témoigne de l’intérêt d’acteurs logistiques de premier plan pour nos solutions robotisées à forte valeur ajoutée. Les robots de dernière génération BALYO

bénéficient désormais de fonctionnalités technologiques élargies et leur référencement croissant chez de nombreux intégrateurs nous rendent confiants dans l’accélération de notre dynamique commerciale au cours des prochains trimestres. Enfin, nous affichons une bonne performance financière"