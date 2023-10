Fort repli des indices mondiaux sur fond de tensions géopolitiques

(AOF) - Dans un contexte géopolitique toujours tendu au Moyen-Orient, les marchés européens ont fini en repli cette dernière séance de la semaine. Le CAC 40 a cédé 1,52% à 6 816,22 points, portant ses pertes sur la semaine à 2,7%. L'EuroStoxx50 a reculé de 1,50% à 4 028,78 points. A Wall Street, le rouge est également la couleur dominante vers 17h30 avec un Dow Jones en recul de 0,54% et un Nasdaq Composite perdant 1,41%.

Au moment où le conflit géopolitique s'intensifie, le 10 ans américain recule de 9 points de base à 4,89%, retrouvant son statut de valeur refuge. Dans le même temps, le cours du pétrole Brent progresse de 0,96% à 93,27 dollars.

Les investisseurs craignent un élargissement du conflit entre Israël et le Hamas. Hier soir, les Etats-Unis ont indiqué qu'un destroyer avait abattu plusieurs missiles et drones potentiellement dirigés vers Israël et tirés par les Houthis, alliés yéménites de l'Iran.

Jeudi, dans le cadre d'une intervention à l'Economic Club de New York, Jerome Powell a indiqué que la persistance des tensions sur le marché du travail pourrait justifier de nouvelles hausses des taux d'intérêt.

" L'inflation est encore trop élevée, et quelques mois de bons chiffres ne sont que le début de ce qu'il faudra pour être certains que l'inflation baisse durablement vers notre objectif " de 2%, a souligné le président de la Fed. Mais " le chemin risque d'être semé d'embûches et de prendre du temps ".

De son coté, le président de la Réserve fédérale d'Atlanta, Raphael Bostic, a déclaré ce vendredi sur CNBC que " si l'inflation reste trop élevée, elle est en train de diminuer tandis que des indications d'un ralentissement de l'économie se multiplient, ce qui pourrait ouvrir la voie à un assouplissement de la politique monétaire à la fin de l'année prochaine ".

Cette dernière séance de la semaine a encore été animée par de nombreux résultats d'entreprises. EssilorLuxottica a figuré parmi les plus fortes progressions de l'indice CAC 40 au lendemain de revenus en ligne avec les attentes au troisième trimestre 2023.

A l'inverse, L'Oréal a reculé après ses performances décevantes dans le luxe et en Asie du Nord au troisième trimestre 2023.