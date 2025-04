Forsee Power: une nouvelle batterie puissance GO 6 information fournie par Cercle Finance • 07/04/2025 à 08:00









(CercleFinance.com) - En amont du salon BAUMA de Munich, Forsee Power dévoile une nouvelle batterie puissance GO 6, conçue pour 'répondre aux exigences croissantes des engins compacts agricoles, industriels et de chantier ainsi que des véhicules électriques légers à quatre roues'.



La société souligne que ce pack batterie lithium fer phosphate (LFP) dispose de la meilleure densité énergétique de sa catégorie parmi les batteries LFP de 6 kWh avec une densité de +200 Wh/L et un poids de 45 kilos.



Forsee Power met aussi en avant sa modularité : elle peut être configurée pour offrir une capacité énergétique évolutive, allant de 6 kWh à 48 kWh, et être installée aussi bien à plat que sur la tranche, offrant ainsi de multiples possibilités d'intégration.





Valeurs associées FORSEE POWER 0,6640 EUR Euronext Paris -5,41%