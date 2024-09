Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Forsee Power: un EBITDA positif sur le 1er semestre information fournie par Cercle Finance • 20/09/2024 à 13:42









(CercleFinance.com) - Forsee Power publie un résultat net au titre du premier semestre 2024 à -3 millions d'euros, contre -16 millions un an auparavant, avec un EBITDA ajusté positif à +0,8 million contre -3,8 millions au premier semestre 2023.



Le fournisseur de systèmes de batteries intelligents pour l'électromobilité durable a réalisé un chiffre d'affaires de 84,4 millions d'euros, en croissance de 7% avec une 'diversification du portefeuille clients sur les marchés et géographies cibles'.



En raison des décalages de certaines commandes, il ajuste son objectif de chiffre d'affaires annuel désormais compris entre 150 et 160 millions d'euros, mais maintient son objectif d'un EBITDA ajusté à l'équilibre pour l'ensemble de 2024.





Valeurs associées FORSEE POWER 0,90 EUR Euronext Paris -4,24%