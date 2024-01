Forsee Power surperforme son objectif de chiffre d’affaires 2023 avec des revenus en augmentation de +54% à 171 M€

- Poursuite de la bonne dynamique commerciale au quatrième trimestre 2023 avec des revenus en progression de +27% à 44,7 M€

-> Véhicules lourds : nouveau trimestre de forte croissance à 38,5 M€, +31% vs. T4 2022

->Véhicules légers : activité en hausse à 6,3 M€, +10% vs. T4 2022



- Nouvel exercice de forte croissance, diversification du portefeuille clients avec la signature de nouvelles références mondiales et une présence géographique étendue à de nouveaux marchés (Japon, Australie)



- Confirmation des objectifs d’EBITDA ajusté à court et moyen termes



Paris, le 30 janvier 2024 – 17h45 CET – Forsee Power (FR0014005SB3 – FORSE – la « Société »), expert des systèmes de batteries intelligents pour l’électromobilité durable, annonce aujourd’hui son chiffre d’affaires annuel clos le 31 décembre 2023, données en cours d’audit.



Christophe Gurtner, Fondateur & Président Directeur Général de Forsee Power déclare :

« Forsee Power clôture l'année 2023 avec des revenus trimestriels en croissance de près de 30%, bénéficiant de la bonne dynamique du segment des véhicules lourds. Nous réalisons ainsi plus de

171 M€ de chiffre d’affaires annuel, un niveau supérieur à notre objectif initial. Au-delà de cette surperformance, l’année 2023 a permis à la Société de diversifier son portefeuille clients via plusieurs signatures de partenariats avec des leaders mondiaux, notamment au Japon et en Australie. Nous abordons l’année 2024 avec un positionnement de leader renforcé".