Forsee Power signe un partenariat avec Parker Hannifin et Vensys

(AOF) - Forsee Power (expert des systèmes de batteries intelligentes pour l'électromobilité durable) Vensys Group (spécialiste des solutions électrohydrauliques pour l'agriculture et la construction) et Parker Hannifin (leader mondial des technologies de mouvement et de contrôle) ont signé un partenariat pour convertir des véhicules off-highway thermiques (engins de chantiers) en véhicules électriques et ainsi éliminer les émissions, le bruit et les vibrations liés à la motorisation de ces engins.

Vensys Group et sa filiale Hydrokit vont commercialiser des kits de rétrofit adaptés aux engins de chantiers, tels que les mini-pelles, en partenariat avec Parker France pour la transmission électrique et Forsee Power pour les systèmes de batteries.

Les partenaires ont sélectionné la batterie Forsee Zen 8 Slim, spécialement conçue pour électrifier les véhicules off-highway et légers 100% électriques, pour former les systèmes nécessaires au kit de retrofit.

