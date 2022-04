Forsee Power rejoint le consortium des batteries interchangeables pour deux roues électriques (SBMC)

Paris, le 26 avril - 17h45 CEST – Forsee Power (FR0014005SB3 – FORSE), l'expert des systèmes de batteries intelligents, rejoint le Swappable Batteries Motorcycle Consortium (SBMC) fondé par Honda Motor, KTM F&E, Piaggio Group et Yamaha Motor pour développer l’utilisation des deux roues et véhicules légers électriques et encourager une gestion plus durable du cycle de vie de la batterie. Désormais membre de ce Consortium, Forsee Power participe activement aux différents comités pour la définition du futur standard de batterie.





Si vous souhaitez recevoir en temps réel toutes les communications financières de la société, il vous est possible de vous inscrire directement par mail à l'adresse suivante : forseepower@newcap.eu