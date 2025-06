Forsee Power réalise une augmentation de capital d’un montant de 18,7 M€

Paris, le 20 juin 2025 - 07h30 – Forsee Power (FR0014005SB3 – FORSE), l’expert des systèmes de batteries intelligents pour véhicules électriques commerciaux et industriels (la « Société »), annonce la réalisation de son augmentation de capital avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires, par voie d’offre au public et avec un délai de priorité, à titre irréductible et réductible, au bénéfice des actionnaires et d’un placement global (l’« Augmentation de Capital »). L’opération, lancée le 6 juin 2025, a permis à la Société de lever un montant total brut de 18,7 millions d’euros (incluant la prime d’émission)



Christophe Gurtner, Président Directeur Général de Forsee Power, a déclaré : « Le succès de cette opération de financement constitue une étape structurante dans l’aventure Forsee Power. Je tiens à remercier chaleureusement les actionnaires institutionnels qui nous ont renouvelé leur confiance, et en particulier SPI – Société de Projets Industriels (Bpifrance), Eurazeo Global Investor et Noria . Leur soutien a été déterminant dans la réalisation de cette opération. Je remercie également les actionnaires individuels qui ont choisi de nous accompagner dans cette nouvelle phase de développement, adhérant à notre vision industrielle, à notre stratégie d’innovation et à notre ambition de renforcer notre position de leader technologique sur les segments de marché à forte valeur ajoutée de la mobilité électrique durable. »