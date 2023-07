Forsee Power réalise un très bon chiffre d’affaires semestriel de 78,8 M€

 Poursuite d’une croissance soutenue au S1 2023 : +58% par rapport au S1 2022

o Fort dynamisme sur l’activité des véhicules lourds : +70% vs S1 2022

o Poursuite de la croissance de l’activité des véhicules légers : +18% vs S1 2022



 Confirmation de l’objectif 2023 : chiffre d’affaires supérieur à 160 M€ et nette amélioration de l’EBITDA ajusté





