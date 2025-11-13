Forsee Power réalise un chiffre d’affaires de 105,0 M€ au 30 septembre 2025 et confirme ses objectifs financiers 2025

Paris, le 13 novembre 2025 – 7h30 CET – Forsee Power (FR0014005SB3 – FORSE), l’expert des systèmes de batteries intelligents pour véhicules électriques commerciaux et industriels, annonce son chiffre d’affaires du troisième trimestre 2025.



Forsee Power a enregistré un chiffre d’affaires de 24,1 M€ au troisième trimestre 2025, en baisse de 16% par rapport à la même période de 2024. Les ventes de systèmes pour véhicules lourds s’élèvent à 21,4 M€ contre 25,5 M€ au T3 2024 (-16%), tandis que les ventes de batteries pour véhicules légers atteignent 2,7 M€, en recul de 17%.



Au cours des neuf premiers mois de l’exercice, le chiffre d’affaires total s’établit à 105,0 M€, en baisse de 7% par rapport à la même période en 2024, marqué par une baisse des prix matière et par conséquent sur les prix et des décalages de programmes d’envergure.