Forsee Power réalise un chiffre d’affaires 2025 de 121 M€, en ligne avec son objectif

Paris, le 29 janvier 2026 – 7h30 CET – Forsee Power (FR0014005SB3 – FORSE), l’expert des systèmes de batteries intelligents pour véhicules électriques commerciaux et industriels, annonce son chiffre d’affaires annuel clos le 31 décembre 2025, données en cours d’audit.



Forsee Power a enregistré un chiffre d’affaires de 15,9 M€ au quatrième trimestre 2025, en baisse de 58,5% par rapport à la même période de 2024. Les ventes liées aux véhicules lourds s’élèvent à 12,2 M€, contre 33,3 M€ au T4 2024 (-63,3%), tandis que celles réalisées sur le segment des véhicules légers atteignent 3,7 M€, en recul de 26,3%.



Au cours de l’ensemble de l’exercice, le chiffre d’affaires annuel s’établit à 120,9 M€, en baisse de 20,3% par rapport à 2024. Les ventes liées aux véhicules lourds atteignent 106,5 M€ (-21,4%) et celles relatives aux véhicules légers s’élèvent à 14,5 M€ (-10,9%).