Forsee Power publie un chiffre d’affaires de 49,7 M€ au 1er semestre 2022, en croissance de +34%

 Accélération de la dynamique commerciale au T2 2022 : +52% par rapport au T2 2021

o Fort rebond de l’activité sur les véhicules lourds : +56% vs T2 2021

o Maintien d’une croissance soutenue sur les véhicules légers : +40% vs T2 2021



 Poursuite du déploiement du plan stratégique

o Implantation du siège Amérique du Nord et de la gigafactory aux Etats-Unis

o Signature de partenariats commerciaux avec des acteurs mondiaux du transport

o Extension de la gamme de produits et de l’offre de services



Paris, le 27 juillet 2022 – 7h30 CEST – Forsee Power (FR0014005SB3 – FORSE – la « Société »), expert des systèmes de batteries intelligents pour l’électromobilité durable, annonce aujourd’hui son chiffre d’affaires semestriel clos le 30 juin 2022, données en cours d’audit.



