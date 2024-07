Forsee Power publie son 5ème rapport de développement durable et l’intégralité de son empreinte carbone

Paris, le 18 juillet 2024 – 18h30 CEST – Forsee Power (FR0014005SB3 – FORSE), l'expert des systèmes intelligents de batteries pour véhicules électriques légers et lourds, publie son nouveau rapport de développement durable qui revient sur ses réalisations de l’année 2023 et ses perspectives à venir. Le Groupe publie son empreinte carbone complète incluant les scopes 1, 2 et 3.



« En 2023, Forsee Power a renforcé ses processus de reporting et intégré de nouveaux indicateurs en anticipation de la CSRD qui sera applicable sur la performance de l’année 2024. Nous avons amélioré nos process et enregistrons des progrès sur les trois piliers : environnement, social et gouvernance, salué par une 2ème médaille d’or EcoVadis avec un résultat de 72/100. L’analyse de notre empreinte carbone et la préparation de notre feuille de route de décarbonation ont également beaucoup mobilisé les équipes ». déclare Sophie Tricaud, Vice-Présidente Corporate Affairs de Forsee Power. « En 2024, nos efforts se concentrent sur la CSRD, le renforcement de notre devoir de vigilance et l’intégration des nouveaux sites aux Etats-Unis et au Japon à notre périmètre de reporting ESG. »



