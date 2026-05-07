Forsee Power publie ses résultats annuels 2025 et poursuit l’exécution de sa feuille de route

Chiffre d’affaires 2025 de 120,5 M€ dans un contexte de marché plus contraint

o Le segment des véhicules lourds demeure prépondérant, avec 106,2 M€ de chiffre d’affaires, soit 88% de l’activité du Groupe

o Poursuite du développement commercial avec plusieurs contrats et partenariats structurants, notamment avec Rolls-Royce, Bozankaya, Innovation Rail Technologies, KGHM, MegaFlux, Westward Industries et Connected Energy

o Renforcement de l’offre avec le lancement des nouvelles gammes PULSE PLUS et GO 6



 Résultats 2025 impactés par le ralentissement de certains marchés, poursuite des efforts d’adaptation de la structure de coûts du Groupe

o EBITDA 2025 de -3,1 M€

o Résultat Opérationnel Courant de -18,3 M€ et résultat net consolidé de -28,0 M€

o Poursuite des actions de discipline opérationnelle et de maîtrise des coûts



 Mise en oeuvre du plan de transformation stratégique « REPOWER27 »

o Réduction du point mort de près de 20 M€ pour renouer avec une trajectoire de croissance rentable

o Réalisation d’une augmentation de capital de 18,7 M€ en juin 2025

o Un pipeline de 1,2 Md€