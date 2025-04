Forsee Power publie ses résultats annuels 2024 marqués par l’atteinte d’un EBITDA ajusté positif

 Atteinte de l’objectif de chiffre d’affaires 2024 : 151,8 M€

o Poursuite de la diversification du portefeuille clients sur les marchés et géographies cibles

o Renforcement du leadership technologique : extension de la gamme de produits et services

o Usine américaine opérationnelle et conforme au « Buy America Act »



 Nette amélioration des indicateurs de rentabilité : progression des marges et maîtrise continue des frais de structure

o EBITDA ajusté 2024 positif pour la première fois de l’histoire de la Société à 0,8 M€

o Amélioration du résultat opérationnel courant et du résultat net, respectivement +53% et +57%

o Investissements dans les sites de production désormais finalisés, montée en charge des usines



 Renforcement de la position de trésorerie

o Mise en place d’une nouvelle ligne de financement du BFR à hauteur de 10 M€



 Perspectives 2025 : reprise de la dynamique commerciale portée par les marchés du bus et du off-highway et poursuite de l’amélioration des indicateurs de rentabilité





