Forsee Power: progression de 38% du CA au 2e trimestre

(Zonebourse.com) - Forsee Power annonce un chiffre d'affaires du premier semestre 2025 en retrait de 4% à 80,8 millions d'euros, en raison d'une dynamique de marché ralentie par l'attentisme des industriels, mais un CA du deuxième trimestre en progression de 38% à 43,7 millions.



'Cette progression s'explique notamment par l'élargissement du périmètre d'activité avec la prise en compte des revenus issus des segments ferroviaire et des services stationnaires, rattachés au segment des véhicules lourds', explique-t-il.



Bien que ces activités restent à ce stade encore limitées en volume, elles reflètent selon lui les premiers résultats concrets de la stratégie de diversification du groupe, spécialisé dans les systèmes de batteries intelligents pour véhicules électriques.





Valeurs associées FORSEE POWER 0,4200 EUR Euronext Paris +5,79%