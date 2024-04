Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Forsee Power: objectifs 2028 suspendus, le titre décroche information fournie par Cercle Finance • 24/04/2024 à 12:06









(CercleFinance.com) - Forsee Power a annoncé hier soir avoir suspendu ses objectifs à horizon 2028 malgré de très bonnes performances commerciales et financières l'an dernier.



Le fabricant de batteries intelligentes pour l'électromobilité justifie sa décision par le manque de maturité de ses marchés, qu'il estime encore en phase de démarrage.



Le groupe souligne toutefois que cette suspension ne remet pas en cause ses perspectives de croissance, ni la pertinence de sa stratégie, toujours focalisée sur une trajectoire de croissance rentable.



Sur l'exercice 2023, ses revenus ont augmenté de 54% à 171,2 millions d'euros, essentiellement sous l'effet de la forte croissance de son activité de véhicules lourds.



En parallèle, sa perte d'exploitation (Ebitda) EBITDA ajustée s'est résorbée à 6,8 millions d'euros, contre -13 millions d'euros en 2022.



S'agissant de ses perspectives pour 2024, Forsee dit vouloir se concentrer sur la rentabilité avec l'atteinte d'un Ebitda ajusté à l'équilibre, assorti d'un objectif de chiffre d'affaires annuel compris entre 180 et 200 millions d'euros.



Le démarrage de la production de son site nord-américain est prévu à la fin du 1er semestre 2024.



Vers 12h00, l'action Forsee chutait de 12%, touchant son plus bas niveau depuis son introduction en Bourse en 2021.





