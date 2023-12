Forsee Power noue un partenariat avec Peugeot Motocycles

(AOF) - Forsee Power, expert des systèmes de batteries intelligents pour l'électromobilité durable, annonce avoir été choisi par Peugeot Motocycles pour motoriser son nouveau scooter urbain e-Streetzone. Le véhicule intègre jusqu'à deux batteries portables FORSEE GO 1.6 pour atteindre 110 km d'autonomie. Ce partenariat avec Peugeot Motocycles renforce la position de Forsee Power déjà leader européen sur le marché mondial des véhicules légers.

"e-Street Zone est une application parfaite pour notre batterie GO 1.6 qui a été conçue pour permettre une utilisation urbaine facile. La possibilité de placer deux batteries dans le scooter permet une autonomie flexible et donc une grande disponibilité du véhicule, clé pour les utilisateurs dans la transition vers une mobilité zéro émission ", explique Frederik Baudrier, directeur de l'activité Véhicules Électriques Légers chez Forsee Power.

