Forsee Power : nette amélioration de la performance opérationnelle en 2024

L'expert des systèmes de batteries pour les véhicules électriques commerciaux et industriels poursuivra la diversification de son portefeuille clients avec la signature de nouvelle références mondiales.

L'exercice 2025 devrait donc marquer une reprise de la croissance de Forsee Power, portée par des opportunités stratégiques dans les marchés prioritaires du segment des véhicules lourds (bus, camions, off-highway, ferroviaire) où les marges sont les plus importantes.

Au cours des trimestres à venir, Forsee Power entend " renouer avec une dynamique de croissance en se focalisant sur ses marchés prioritaires en Europe, en Asie et aux États-Unis où le groupe a renforcé sa capacité industrielle avec la récente ouverture de son site de production à Columbus, dans l'Ohio ".

Forsee Power a réduit sa perte opérationnelle courante qui s'élève à 10,8 millions d'euros en 2024 contre une perte de 23,2 millions d'euros un an plus tôt.

(AOF) - Forsee Power a réalisé un chiffre d'affaires 2024 de 151,8 millions d'euros, en repli de 11%. L’Ebitda ajusté ressort à 0,8 million d'euros contre une perte de 6,8 millions d'euros en 2023, ce qui confirme la nette amélioration de la performance opérationnelle. "Cette forte progression résulte à la fois d’une gestion rigoureuse des frais de structure, d’une diminution des charges opérationnelles, d’un pilotage industriel optimisé (amélioration de la productivité et baisse des coûts d’approvisionnement) et d’une grande discipline en matière d'investissement", explique le groupe.

