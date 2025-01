Forsee Power : lancement de Pulse Plus

(AOF) - Forsee Power, spécialiste des systèmes de batteries pour les véhicules électriques commerciaux et industriels, annonce le lancement de Pulse Plus, son nouveau système de batteries haute puissance conçu pour répondre aux besoins les plus exigeants des véhicules lourds hybrides ou 100% batteries. Pulse Plus dans sa première version de 26 kWh, représente la nouvelle génération de batteries haute puissance Pulse, enrichie de fonctionnalités avancées en matière de sécurité, maintenabilité et robustesse.

Basé sur les dernières cellules LTO de Toshiba, le système Pulse Plus de l'industriel Forsee Power offre une durée de vie exceptionnelle de 20 ans et une puissance doublée par rapport à son prédécesseur, le Pulse 15, avec un pic de 400 kW sur 10 secondes.

Développé avec une gestion thermique liquide pour une longévité accrue dans des environnements à températures extrêmes et des usages très intensifs, Pulse Plus garantit également les plus hauts niveaux de sécurité grâce à des améliorations en matière de prévention et de protection (ISO 26262 ASIL-C, IP6K9K).

Sa conception intègre une unité de distribution d'énergie (PDU) facilement maintenable sans ouverture des batteries, ainsi que des supports de fixation personnalisables pour une installation simplifiée

