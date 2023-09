Forsee Power lance ZEN LFP, un système de batterie haute énergie très compétitif pour véhicules lourds

Paris, le 15 septembre 2023 – 7h30 CEST – Forsee Power (FR0014005SB3 – FORSE – la « Société »), expert français des systèmes de batteries intelligents pour l'électromobilité durable, lance un nouveau système de batteries à haute énergie, ZEN LFP, pour assurer aux bus, camions et véhicules off-highway électriques des opérations pendant une journée complète.



Le système de batteries ZEN LFP – disponible en modules de 36 kWh et 55 kWh – a été développé par les ingénieurs R&D de Forsee Power et sera fabriqué en Europe, en Amérique du Nord et en Asie-Pacifique.



Si vous souhaitez recevoir en temps réel toutes les communications financières de la société, il vous est possible de vous inscrire directement par mail à l'adresse suivante : forseepower@newcap.eu