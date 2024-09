Forsee Power lance ZEN LFP RAIL 1500 V, un système de batteries de traction ferroviaire à haute énergie très compétitif

La conférence de presse pour présenter le ZEN LFP RAIL et faire un point sur le marché ferroviaire aura lieu lors du salon InnoTrans le 25 septembre 2024 à 11h45, salle A, Hall 6.3, centre de presse.



Paris, le 24 septembre 2024 – 17h45 CEST – À l’occasion du salon Innotrans à Berlin, Forsee Power (FR0014005SB3 – FORSE – la « Société »), expert français des systèmes de batteries intelligents pour l'électromobilité durable, annonce le lancement de ZEN LFP RAIL 1500 V, son nouveau système de batteries haute énergie conçu pour répondre aux exigences de puissance des chaînes de traction ferroviaires.



Développé par les ingénieurs de Forsee Power, ce système modulaire, est destiné aux locomotives de service, de transport de marchandises, ou de transport de passagers. Sa forte capacité de stockage d’énergie offre une grande flexibilité sur des portions de voies non électrifiées, dépourvues de caténaires. Ce système de batteries peut être rechargé par caténaires (in-motion charging), via un chargeur stationnaire, ou grâce à la récupération d'énergie lors des phases de freinage.



Si vous souhaitez recevoir en temps réel toutes les communications financières de la société, il vous est possible de vous inscrire directement par mail à l'adresse suivante : forseepower@newcap.eu