Forsee Power: la CDC dépasse les 15% des votes

(CercleFinance.com) - La Caisse des dépôts et consignations (CDC) a déclaré à l'AMF avoir franchi en hausse, le 4 novembre, par l'intermédiaire de Bpifrance Investissement agissant en sa qualité de société de gestion, le seuil de 15% des droits de vote de Forsee Power.



L'institution financière publique détient ainsi indirectement 13,81% du capital et 15,67% des droits de vote du fournisseur de batteries pour véhicules électriques, par suite de ce franchissement de seuil qui résulte d'une attribution de droits de vote double.



Pour les six mois à venir, la CDC déclare qu'elle n'envisage pas d'acquérir des actions Forsee Power, ni de prendre le contrôle de cette société ou de demander la nomination de membres à son conseil d'administration.





