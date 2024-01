Forsee Power : Franck Meyer nommé Directeur administratif et financier

(AOF) - Forsee Power, spécialiste des systèmes intelligents de batteries pour véhicules électriques, a nommé Franck Meyer au poste de Directeur administratif et financier. Il rejoint également le Comité exécutif du groupe. Franck Meyer aura pour mission d'optimiser le pilotage financier de Forsee Power, dans un contexte de croissance rapide.

Avant de rejoindre Forsee Power, il a occupé pendant 5 années le poste de Chief financial officer au sein de la société Akuo, société spécialisée dans le développement et l'exploitation de parcs d'énergies renouvelables.

Plan d'investissement dans le ferroviaire

L'industrie ferroviaire française se situe à la seconde place en Europe et à la troisième place sur le plan mondial. Cette industrie affiche une balance commerciale excédentaire, qui génère plus de 100.000 emplois en France. L'annonce du plan d'avenir pour les transports ferroviaires français prévoit notamment la régénération et la modernisation du réseau, dont l'âge moyen est de 30 ans sur notre territoire. Cet âge est bien supérieur à celui de pays comme l'Allemagne (17 ans) et la Suisse, (15 ans). Un investissement annuel passant de 2,8 milliards d'euros, à près de 4 milliards d'euros doit permettre de maintenir en bon état tout le réseau.