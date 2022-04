Forsee Power franchit le cap symbolique du 1 200ème système de batteries produit pour bus électriques

Au total, 2 400 bus seront équipés par le leader européen de la batterie dans les 18 prochains mois



Paris, le 21 avril 2022 – 17h45 CEST – Forsee Power (FR0014005SB3 – FORSE – la « Société »), l’expert français des systèmes de batteries intelligents pour l’électromobilité durable, annonce avoir conçu et produit 1 200 systèmes de batteries pour bus électriques à ce jour, confirmant ainsi son leadership européen dans la conception et la fabrication de systèmes de batteries intelligents et complexes pour les bus électriques.



« La production du 1 200ème système de batteries pour bus électrique est une étape symbolique pour Forsee Power qui a vu le jour il y a dix ans alors que le marché était inexistant en Europe. Aujourd’hui nous proposons une offre de batteries durables, très diversifiée et mature pour décarboner le transport public à un coût plus compétitif qu’un équivalent diesel. Les villes et les gouvernements l’ont compris et nous produirons les 1 200 prochains systèmes durant les 12 à 18 prochains mois. Ces chiffres témoignent de l’accélération du marché sur lequel nous sommes aujourd’hui leader en Europe avec l’ambition de devenir un acteur majeur en Amérique du Nord. » se réjouit Christophe Gurtner, Président Directeur Général de Forsee Power.



