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Forsee Power fournit des batteries à Tohatsu pour une application de pompe à eau électrique
information fournie par Zonebourse 30/04/2026 à 18:01

Forsee Power, l'expert mondial en systèmes de batteries pour véhicules industriels et commerciaux, annonce la livraison du premier lot de son système de batteries GO 1.6 à Tohatsu, pour l'intégration dans une application de pompe à eau électrique.

Le système de batterie GO 1.6 équipera la nouvelle pompe incendie électrique portable de Tohatsu, VM130A, un produit récemment certifié avec succès au Japon et qui sera lancé sur le marché plus tard cette année.

Tohatsu est une entreprise japonaise centenaire, connue pour être l'un des plus grands fabricants mondiaux de moteurs hors-bord pour bateaux.

Cette étape marque un tournant important vers l'électrification des équipements professionnels nécessitant une grande fiabilité, robustesse et facilité de déploiement dans des environnements exigeants comme lors des opérations de lutte contre les incendies.

Grâce à sa taille compacte, son design léger et son fonctionnement simple, le produit peut être utilisé par un grand nombre d'utilisateurs : des services d'incendie professionnels aux bénévoles issus des communautés locales.

Les systèmes de batteries Forsee Power sont entièrement conçus par les équipes de Forsee Power et fabriqués en Europe, en Asie-Pacifique et en Amérique du Nord.

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