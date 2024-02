Forsee Power fournira un système de batterie pour la chaîne de traction de camion de classe 7 de BAE Systems en Amérique du Nord

Paris, le 1er février 2024 – 07h45 - Forsee Power (FR0014005SB3 – FORSE), expert des systèmes de batteries intelligents pour l'électromobilité durable, annonce que BAE Systems, fournisseur leader de solutions pour les groupes motopropulseurs électriques lourds, équipera un groupe motopropulseur Gen3 de camion de démonstration de classe 7 avec le système de batterie FORSEE ZEN PLUS en Amérique du Nord.



Forsee Power Group a établi son siège social nord-américain et son usine de production à Columbus, dans l’Ohio. La nouvelle usine produira des systèmes de batteries conformes à la norme Buy America.



BAE Systems est le leader des solutions zéro émission pour le transport lourd aux USA.



« Nous sommes fiers de collaborer avec BAE Systems aux États-Unis, avec qui nous partageons une vision commune d'un transport durable et zéro émission. Le marché des camions électriques aux États-Unis – et dans les Amériques en général – connaît la croissance la plus rapide au monde : de 3 000 unités vendues en 2022, elle passera à 70 000 en 2023 . Les camions de classe 7 représentent un cas idéal pour une conversion vers des groupes motopropulseurs 100% batterie. Nos batteries ZEN PLUS seront fabriquées à Columbus, Ohio à partir de début 2024, où nous produirons des systèmes de batteries conformes à la norme Buy America sur le marché des véhicules commerciaux », explique Jay Deis, vice-président Amérique du Nord chez Forsee Power.