Forsee Power fournira des systèmes de batteries à KGHM

(AOF) - Forsee Power annonce que KGHM, le plus grand producteur de cuivre en Europe, équipera ses véhicules miniers Zanper T et HT24e de systèmes de batteries Forsee Power. En outre, KGHM vise à réduire les émissions de gaz à effet de serre de 30% d'ici 2030 et à atteindre la neutralité climatique totale d'ici 2050. L'électromobilité fait partie de la solution, permettant de remplacer les véhicules à moteur thermique par des véhicules 100% zéro émission.

Outre l'impact sur le climat, il améliore les conditions de travail des mineurs en augmentant l'efficacité des moteurs et en réduisant les émissions de chaleur et de gaz d'échappement.

KGHM Zanam, une filiale de KGHM Polska Miedź, conçoit et fabrique des machines minières et joue un rôle clé dans l'élaboration de la feuille de route de l'électromobilité de KGHM.

Dans le cadre de cette initiative, les ingénieurs de KGHM Zanam ont travaillé en étroite collaboration avec Forsee Power pour adapter les systèmes de batteries aux conditions exigeantes de l'exploitation minière souterraine.

Cette coopération marque une étape importante dans la transition de KGHM Zanam vers des machines à zéro émission et des solutions minières durables. KGHM Zanam lance une gamme de véhicules électriques qui seront alimentés par des systèmes de batteries Forsee Power.

