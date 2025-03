Forsee Power équipera les trolleybus Bozankaya à Prague

Paris, le 4 mars 2025 - 18h00 CET – Forsee Power (FR0014005SB3 – FORSE), l’expert des systèmes de batteries intelligents pour véhicules électriques commerciaux et industriels, annonce que le constructeur turc Bozankaya a choisi le système de batterie haute puissance FORSEE PULSE 15 pour équiper les trolleybus de Prague pour lesquels il a récemment remporté un appel d'offres.



Cela fait suite à une première annonce en janvier de 33 trolleybus pour la municipalité de Timisoara en Roumanie.



Forsee Power équipera désormais toute la gamme de trolleybus nouvelle génération de Bozankaya, disponible en 3 longueurs : 12, 18 et 24 mètres. Le constructeur turc a sélectionné deux technologies de Forsee Power pour alimenter ses bus électriques équipés de pantographes : FORSEE ZEN PLUS pour la recharge d'opportunité, et FORSEE PULSE 15 pour la recharge rapide aux arrêts de bus.



Les packs batteries Forsee Power seront fabriqués à Chasseneuil-du-Poitou en France. Le Groupe exploite également des usines en Amérique du Nord et en Asie pour répondre à la demande mondiale.





