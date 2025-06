Forsee Power équipera les tramways d’une grande ville américaine avec ses systèmes de batteries PULSE PLUS

Paris, le 3 juin 2025 – 18h00 CEST – Forsee Power (FR0014005SB3 – FORSEE – la « Société »), expert des systèmes de batteries intelligents pour véhicules électriques commerciaux et industriels, annonce avoir été sélectionnée par Medcom, spécialiste des systèmes d’électronique de puissance pour véhicules ferroviaires, pour équiper les tramways d’une grande ville américaine avec ses batteries PULSE PLUS.



Jusqu’à 55 rames de tramway devraient être équipées du système de batteries FORSEE PULSE PLUS pour permettre un fonctionnement hors ligne aérienne (off-catenary).



