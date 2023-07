Forsee Power équipera les trains Skoda

Paris, le 5 juillet 2023 – 18h00 CEST – Forsee Power (FR0014005SB3 – FORSE), l'expert des systèmes intelligents de batteries pour véhicules électriques légers et lourds, annonce avoir signé un contrat avec Skoda pour équiper les trains électriques de ses systèmes de batterie haute puissance.



Ce contrat de 4 trains renforce la présence de Forsee Power dans le secteur ferroviaire et confirme la stratégie du Groupe de développer sa division ferroviaire à la suite de l'acquisition de Centum Adetel Transportation (Holiwatt) en 2021.



Skoda accélère l'électrification des trains grâce à la conversion et à l'innovation



Skoda est un leader mondial de la fabrication de trains qui accélère sa transition vers des véhicules ferroviaires à zéro émission, en élargissant son offre de trains et de matériels roulants ferroviaires à batteries.

La première phase du projet de Skoda avec Forsee Power comprend la conversion de 4 trains électriques à unités multiples (EUM) existants, en y ajoutant un système de batterie pour assurer une certaine autonomie lorsqu'aucune caténaire n'est disponible. L'utilisation de batteries permet non seulement de réduire les émissions de CO2, mais également d’éviter les coûts très élevés liés aux infrastructures d'électrification des voies lorsque le réseau ferroviaire n'est pas connecté au réseau électrique.