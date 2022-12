Forsee Power équipera les kits de conversion de Tembo avec ZEN 8 SLIM pour électrifier leurs véhicules utilitaires légers

Paris, le 14 décembre 2022 -– 18:00 CET – Forsee Power (FR0014005SB3 – FORSE), l'expert des systèmes de batteries intelligents et leader européen des batteries pour bus électriques, annonce qu'il va équiper les kits de conversion Tembo pour véhicules utilitaires neufs et d'occasion avec son système de batterie ZEN 8 SLIM.



Tembo e-LV B.V. (« Tembo »), une filiale appartenant à 100 % à VivoPower International PLC, a récemment annoncé un accord portant sur la fourniture de 4 000 kits de conversion pour électrifier les véhicules utilitaires d'occasion Toyota 4x4 au Kenya dans le cadre d'un partenariat signé avec ETC Mauritius.



Si vous souhaitez recevoir en temps réel toutes les communications financières de la société, il vous est possible de vous inscrire directement par mail à l'adresse suivante : forseepower@newcap.eu