Forsee Power: entouré après son CA trimestriel

(CercleFinance.com) - Forsee Power grimpe de 9% après l'annonce, par le fournisseur de systèmes de batteries pour l'électromobilité, d'un chiffre d'affaires de 52,8 millions d'euros au titre du premier trimestre 2024, en croissance de 39,8% comparé à la même période en 2023.



Cette bonne performance est tirée par la forte dynamique commerciale sur le segment des véhicules lourds qui atteint 47 millions d'euros, en progression de 50%, tandis que l'activité sur le segment des véhicules légers se tasse de 10,2% à moins de 5,8 millions.



Parallèlement, fort d'un carnet de commandes fermes 2024 en hausse à 150 millions d'euros, Forsee Power confirme ses objectifs de revenus entre 180 et 200 millions et d'atteinte de l'équilibre de son EBITDA ajusté pour l'année en cours.





Valeurs associées FORSEE POWER Euronext Paris +5.84%