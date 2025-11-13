 Aller au contenu principal
Forsee Power enregistre une forte baisse de ses revenus au troisième trimestre
information fournie par AOF 13/11/2025 à 08:40

(AOF) - Au troisième trimestre, Forsee Power a généré un chiffre d’affaires de 24,107 millions d’euros, en repli de 16,1%. Dans le détail, le spécialiste des systèmes de batteries intelligents pour véhicules électriques a vu ses ventes reculer de 16%, à 21,416 millions d’euros, pour les véhicules lourds, tandis que pour les légers, elles ont diminué de 17,1%, à 2,691 millions d’euros. Sur les neuf premiers mois de l’année, les revenus sont en baisse de 7,2%, à 104,994 millions d’euros.

La société explique évoluer dans un environnement caractérisé par une visibilité réduite du carnet de commandes, conséquences d'une forte baisse du prix des cellules, de retards dans plusieurs programmes majeurs et d'une concurrence renforcée de la part d'acteurs asiatiques, en particulier sur le marché des bus.

Dans ce contexte, Forsee Power poursuit la mise en œuvre de son plan stratégique dont l'objectif est de restaurer durablement la rentabilité et de préparer le retour à la croissance dès 2027.

Valeurs associées

FORSEE POWER
0,2800 EUR Euronext Paris -8,05%
  • 09:03

    c'était prévu, mais on est bien dans la M...

