Forsee Power électrifie le nouveau tramway de Bozankaya et la nouvelle génération de bus électriques

Paris, 11 mars 2026 – 18h30 CET – Forsee Power (FR0014005SB3 – ALFOR), l'expert en systèmes de batteries intelligentes pour véhicules électriques commerciaux et industriels, annonce que le constructeur turc Bozankaya les a choisis pour deux grands nouveaux programmes de véhicules : le nouveau tramway articulé à 3 sections et la nouvelle génération de bus électriques.



Un nouveau tramway sans caténaire équipé de FORSEE PULSE 26 RAIL



Les développements récents dans le secteur ferroviaire urbain illustrent le rôle croissant des systèmes de stockage d'énergie embarqués dans l'électrification des tramways afin de préserver le paysage urbain, en particulier dans les zones historiques.



Bozankaya fait confiance à Forsee Power pour l'ensemble de son portefeuille de bus électriques, ajoutant désormais le système de batterie FORSEE ZEN LFP



En plus du tramway, Bozankaya lance sa troisième génération de bus électriques 100 % à batterie, équipés du système de batteries haute énergie FORSEE ZEN 55 LFP. La nouvelle gamme de bus électriques de 12 et 18 mètres embarquera jusqu'à 659 kWh. Une première commande a déjà été passée.