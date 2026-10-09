Forsee Power : échec du projet d'augmentation de capital avec FCAP Investors

Forsee Power SA, l'expert des systèmes de batteries intelligents pour véhicules électriques commerciaux et industriels, annonce la fin des discussions engagées avec FCAP Investors Pte. Ltd dans le cadre du projet d'investissement annoncé le 15 juillet dernier.

A l'issue des échanges intervenus entre les parties au cours des dernières semaines, les conditions permettant de mener à bien l'opération envisagée dans des termes satisfaisants pour Forsee Power et FCAP Investors Pte. Ltd n'ont pas pu être réunies.

Le projet annoncé le 15 juillet 2026 prévoyait notamment un renforcement des fonds propres de Forsee Power par voie d'augmentation de capital, avec le soutien de FCAP Investors Pte. Ltd et d'actionnaires de référence du groupe.

Des initiatives engagées pour renforcer la structure financière

Par conséquent, Forsee Power poursuit des échanges actifs avec plusieurs investisseurs potentiels dans le cadre des différentes options étudiées par le groupe afin de renforcer durablement sa structure financière et de disposer des ressources nécessaires à la mise en oeuvre de sa feuille de route stratégique.

Les actionnaires du groupe, Bpifrance Investissement, Eurazeo et Noria, restent mobilisés aux côtés de la société.

En parallèle, le groupe continue de mettre en oeuvre son programme de partenariat stratégique et de cession d'actifs, représentant un montant global estimé à plus de 20 millions d'euros.

Ces démarches s'inscrivent dans la continuité des actions engagées par Forsee Power pour optimiser l'allocation de ses ressources, renforcer sa situation financière et assurer l'exécution de son plan stratégique RePower27.

Ce plan a pour objectif de restaurer durablement la rentabilité et de préparer le retour à la croissance à partir de 2027 en actionnant les 3 leviers suivants : optimisation financière, réduction du point mort et recentrage sur les segments à plus forte valeur ajoutée (bus, off-highway, minier et ferroviaire). Le Groupe a déjà mis en place une réduction des coûts fixes pour un montant de 15 MEUR.