Forsee Power dépasse son objectif de chiffre d’affaires 2021 avec des revenus en hausse de 17% à 72,4 M€

 Déploiement de la feuille de route opérationnelle

o Démarche de prospection engagée aux Etats-Unis avec un démarrage de l’activité prévu d’ici fin 2022

o Extension de la gamme de produits et de l’offre de services

o Projets de développement sur les marchés des véhicules non routiers et ferroviaires



 Montant des commandes enregistrées pour 2022 déjà supérieur au chiffre d’affaires 2021



