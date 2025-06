Forsee Power: décote limitée pour l'augmentation de capital information fournie par Cercle Finance • 06/06/2025 à 11:22









(CercleFinance.com) - Forsee Power a annoncé hier soir le lancement d'une augmentation de capital d'un montant initial de 20 millions d'euros, qui sera assortie d'une décote relativement limitée.



Le fabricant de batteries intelligentes pour véhicules électriques prévoit d'émettre 48,78 millions d'actions nouvelles à un prix de souscription de 0,41 euro, ce qui fait apparaître une décote de seulement 1,2% par rapport au cours de clôture d'hier.



Cette décote atteint toutefois 9,1% en tenant compte de la moyenne des cours moyens pondérés par les volumes des trois dernières séances de Bourse, soit 0,45 euro par titre.



En termes de dilution, la participation d'un actionnaire détendant 1% du capital avant l'opération sera ramenée à 0,6% par la suite.



Dans un communiqué, le groupe précise que les fonds levés vont lui permettre de développer une nouvelle génération de produits et services intégrant la digitalisation, la cybersécurité et l'IA.



L'opération doit également financer la poursuite de l'optimisation des performances des produits et le renforcement de la sécurité des systèmes de batteries.



La société dit aussi vouloir consacrer une partie du montant de l'opération à des investissements dans ses différents sites industriels existants.



Le montant initial de l'augmentation de capital, qui sera ouverte du 6 juin au 17 juin, pourrait être porté jusqu'à 23 millions d'euros en cas d'exercice intégral de la clause d'extension.



Suite à la levée de fonds, à la renégociation de son prêt auprès de la Banque européenne d'investissement (BEI) et à la mise en place de nouveaux financements auprès d'un ensemble de banques européennes, la société estime être en mesure de financer ses activités jusqu'à fin 2026.



Saluant la décoté réduite de l'opération, les investisseurs ne portaient le titre Forsee qu'en baisse de 2% vendredi en fin de matinée.





Valeurs associées FORSEE POWER 0,4100 EUR Euronext Paris -1,20%