Forsee Power: contrat avec Skoda pour convertir des trains information fournie par Cercle Finance • 05/07/2023 à 18:09









(CercleFinance.com) - Forsee Power annonce avoir signé un contrat avec Skoda pour équiper les trains électriques de ses systèmes de batterie haute puissance.



Skoda est présenté comme 'un leader mondial de la fabrication de trains' accélérant sa transition vers des véhicules ferroviaires à zéro émission.



La première phase du projet de Skoda avec Forsee Power comprend la conversion de 4 trains électriques à unités multiples (EUM) existants.



'Nous sommes impatients de poursuivre notre partenariat pour contribuer à la prochaine génération de trains à batterie (BEUM) que Skoda développe, accélérant ainsi la décarbonation du transport ferroviaire en Europe',explique Sébastien Rembauville-Nicolle, VP Business Development chez Forsee Power.





