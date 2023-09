Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Forsee Power: contrat avec Kawasaki et implantation au Japon information fournie par Cercle Finance • 28/09/2023 à 08:40









(CercleFinance.com) - Forsee Power annonce que Kawasaki a choisi ses batteries lithium-ion GO 1.6 remplaçables pour équiper la version électrique de ses modèles de motos Ninja et Z, des véhicules qui seront vendus dans le monde entier.



Grâce à sa présence mondiale, le spécialiste français des systèmes de batteries intelligents pour les transports assurera le service après-vente des produits Kawasaki sur tous les marchés. Une première commande de batteries a déjà été passée.



Forsee Power annonce également l'ouverture d'un nouveau bureau et d'un laboratoire à Yokohama, pour soutenir son activité croissante au Japon, et la nomination de Kenjiro Azuma au poste de directeur général de Forsee Power Japan.





Valeurs associées FORSEE POWER Euronext Paris +0.98%