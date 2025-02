Forsee Power: choisi par l'américain IRT dans le ferroviaire information fournie par Cercle Finance • 21/02/2025 à 12:20









(CercleFinance.com) - Forsee Power a annoncé hier soir que l'américain Innovative Rail Technologies (IRT) avait choisi son système de batteries pour équiper des locomotives aux Etats-Unis.



IRT, basé en Floride, propose une technologie propriétaire d'électrification via rétrofit permettant de convertir les locomotives diesel en locomotives électriques.



Dans un communiqué, Forsee indique qu'il va collaborer avec l'entreprise afin de moderniser une locomotive de manoeuvre destinée à un client américain de premier plan, avec une mise en service prévue à l'été 2025.



Forsee Power fournira son système de batteries baptisé 'Zen Plus' de 2,3 MWh afin d'alimenter cette locomotive 100% électrique à batteries.



Ces dispositifs seront assemblés dans l'usine Forsee Power de Columbus (Ohio).





Valeurs associées FORSEE POWER 1,02 EUR Euronext Paris +0,79%